Сорванный сильным ветром шифер повредил автомобили в Караганде

Источник: Newtimes.kz

С крыши многоэтажного дома по адресу Бульвар Мира, 26 упала часть кровли. Никто не пострадал. Сама кровля автомобили не задела. Однако вместе с куском шифера с крыши упали обломки кирпичей. Они и повредили машины.

Владелец одного из автомобилей «пострадавших» от порывов ветра Илья Левин говорит, что сразу же на место происшествия вызвал сотрудников полиции, которые запротоколировали происходящее.

В свою очередь представитель КСК «Ветераны» Иосиф Савицкий, пояснил, что в этом доме кооператив занимается обслуживанием чердака и подвала. Отвечает за канализацию, водопровод и электричество.