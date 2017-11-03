Сорванный сильным ветром шифер повредил автомобили в Караганде
В результате сильного ветра в Караганде обрушилась часть кровли жилого дома, передает ekaraganda.kz.
В результате сильного ветра в Караганде обрушилась часть кровли жилого дома, передает ekaraganda.kz.
С крыши многоэтажного дома по адресу Бульвар Мира, 26 упала часть кровли. Никто не пострадал. Сама кровля автомобили не задела. Однако вместе с куском шифера с крыши упали обломки кирпичей. Они и повредили машины.
Владелец одного из автомобилей «пострадавших» от порывов ветра Илья Левин говорит, что сразу же на место происшествия вызвал сотрудников полиции, которые запротоколировали происходящее.
В свою очередь представитель КСК «Ветераны» Иосиф Савицкий, пояснил, что в этом доме кооператив занимается обслуживанием чердака и подвала. Отвечает за канализацию, водопровод и электричество.
«К кровле мы никакого отношения не имеем. Нами утвержден тариф 12 тенге за квадратный метр, в который не входит статья затрат, касающаяся кровли», ― сказал Иосиф Савицкий, посоветовав пострадавшим обратиться в суд.