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16:09 (мск), источник: Новый Калининград

112: на Еловой Аллее пострадала пьяная женщина, бросавшаяся под колеса авто

На ул. Еловая Аллея областного центра травмы получила молодая женщина, которую сбил легковой автомобиль. Об этом в пятницу сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

Источник: Новый Калининград

Авария произошла на ул. Еловая Аллея возле магазина «Муравей» около 9 часов вечера. В службу спасения 112 поступило несколько сообщений от очевидцев и участников аварии. Они сообщили, что молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросалась под колеса машин на проезжей части.

«В результате была сбита легковым автомобилем, пострадавшая в сознании, предположительно получила травму головы и перелом рук, женщина находится в истерическом состоянии. На происшествие были назначены все необходимые экстренные службы», — говорится в сообщении системы 112.

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