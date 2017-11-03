112: на Еловой Аллее пострадала пьяная женщина, бросавшаяся под колеса авто

Авария произошла на ул. Еловая Аллея возле магазина «Муравей» около 9 часов вечера. В службу спасения 112 поступило несколько сообщений от очевидцев и участников аварии. Они сообщили, что молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросалась под колеса машин на проезжей части.