112: на Еловой Аллее пострадала пьяная женщина, бросавшаяся под колеса авто

Авария произошла на ул. Еловая Аллея возле магазина «Муравей» около 9 часов вечера. В службу спасения 112 поступило несколько сообщений от очевидцев и участников аварии. Они сообщили, что молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросалась под колеса машин на проезжей части.
«В результате была сбита легковым автомобилем, пострадавшая в сознании, предположительно получила травму головы и перелом рук, женщина находится в истерическом состоянии. На происшествие были назначены все необходимые экстренные службы», — говорится в сообщении системы 112.