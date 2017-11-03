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15:20 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы загорелась кровля музея личных коллекций ГМИИ им. Пушкина

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кровля музея личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым», — сказал собеседник агентства. Проводится эвакуация.

В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Данных о пострадавших не поступало.

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