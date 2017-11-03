В центре Москвы загорелась кровля музея личных коллекций ГМИИ им. Пушкина
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кровля музея личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кровля музея личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым», — сказал собеседник агентства. Проводится эвакуация.
В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10