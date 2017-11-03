В центре Москвы загорелась кровля музея личных коллекций ГМИИ им. Пушкина

«На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым», — сказал собеседник агентства. Проводится эвакуация.

В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Данных о пострадавших не поступало.