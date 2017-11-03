Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Арендодатели квартир, смогут неплохо заработать во время ЧМ-2018
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Мы все пережили»: Шаляпин счастлив новой дружбе с Копенкиной
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
15:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стали известны подробности исчезновения отца двоих детей Рустама Янгаитова

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане родственники уже три недели разыскивают с помощью волонтеров и полиции 39-летнего Рустама Янгаитова.

Житель деревни Аслаево Абзелиловского района поздно вечером 13 октября уехал на рыбалку и исчез. Лилия Янгаитова, жена пропавшего без вести мужчины, рассказала агентству «Башинформ» подробности случившегося.

«Машина, на которой муж уехал ночью на рыбалку, была найдена у озера, там же была обнаружена перевернутая лодка. Семь дней водолазы искали, но без результатов, — сообщила Лилия. — Накануне пропажи ничто не предвещало беды — все было как обычно. Супруг решил вечером съездить на озеро. Он довольно часто ездил один на рыбалку. Ночью я ему не звонила, утром набрала номер телефона, но он был недоступен».

Дома Рустама Янгаитова ждут шестилетний Радмир и 15-летняя Ляйсан. По словам матери, сын еще не знает, что папа пропал. Ребенку сказали, что отец уехал на работу (он трудится вахтовым методом в Карелии — прим. автора) и скоро приедет. Дочка знает, что папа исчез.

«Детей муж любит, относится очень хорошо, в сыне души не чает. По характеру он спокойный, не агрессивный, на детей никогда не кричал, руки не поднимал. Любящий и любимый отец, — поделилась супруга Рустама. — Он никуда не мог уехать. На ночные рыбалки ездил довольно часто, но никогда не пропадал».

Приметы мужчины: рост 178 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы с сединой, карие глаза. Был одет в камуфлированную черно-коричневую спецодежду, зимнюю куртку, тонкие летние штаны, темно-зеленые резиновые сапоги.

Всех, кто видел Рустама Янгаитова и знает что-то о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8−963−094−50−85 (Денис), 8 (351) 2−777−911 (горячая линия отряда волонтеров Магнитогорска) или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь