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15:59 (мск), источник: Prokazan.ru

ФСБ объявила о срыве революции в Казани и других городах России

Сотрудники ФСБ задержали в Казани и других городах России участников движения «Артподготовка», готовивших на 4−5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Все члены ячейки были задержаны, у экстремистов изъяли 15 коктейлей Молотова. В ФСБ отметили, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статьям о терроризме, их личности не разглашаются.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считают в ФСБ, «с целью организации в России революции». Среди других целей организации — отстранение от власти Владимира Путина, подписание мирного договора с Украиной, люстрация в России, отмена «любых налогов» для граждан и малого бизнеса, «запрет деятельности репрессивных спецслужб на территории России».

По данным Idel. Реалии, Советский районный суд Казани 1 ноября удовлетворил ходатайство следствия об аресте сторонника движения «Артподготовка» Олега Деткина. Деткин был задержан 30 октября. Его подозревают в возбуждении ненависти в Интернете. По данным СК, с мая 2015-го по июль 2017 года Олег Деткин создал страницу в социальной сети «ВКонтакте», где размещал фото и публикации «экстремистского содержания, содержащие унизительные характеристики, негативные эмоциональные оценки и установки в адрес представителей различных национальностей, призывая к совершению действий, направленных на возбуждение расовой, национальной и социальной розни».

30 октября в Казани, Альметьевске и Чебоксарах задержали активистов движения «Артподготовка», которое 26 октября Красноярский краевой суд признал экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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