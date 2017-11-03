На трассе Калининград — Советск БМВ врезался в бензовоз и трактор: погибла девушка
Днём в пятницу, 3 ноября, на трассе Калининград — Советск произошла серьёзная авария.
Днём в пятницу, 3 ноября, на трассе Калининград — Советск произошла серьёзная авария.
По предварительным данным, около 13:00 в районе поворота в сторону посёлка Приозерье женщина за рулём БМВ врезалась в бензовоз, который выезжал со второстепенной.
После столкновения легковушку отбросило на экскаватор: удар пришёлся со стороны водителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.
Девушка за рулём БМВ погибла до приезда скорой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В