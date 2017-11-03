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16:21 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Калининград — Советск БМВ врезался в бензовоз и трактор: погибла девушка

Днём в пятницу, 3 ноября, на трассе Калининград — Советск произошла серьёзная авария.

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, около 13:00 в районе поворота в сторону посёлка Приозерье женщина за рулём БМВ врезалась в бензовоз, который выезжал со второстепенной.

После столкновения легковушку отбросило на экскаватор: удар пришёлся со стороны водителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.

Девушка за рулём БМВ погибла до приезда скорой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В пресс-службе УМВД пообещали уточнить обстоятельства аварии.

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