На трассе Калининград — Советск БМВ врезался в бензовоз и трактор: погибла девушка

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, около 13:00 в районе поворота в сторону посёлка Приозерье женщина за рулём БМВ врезалась в бензовоз, который выезжал со второстепенной.

После столкновения легковушку отбросило на экскаватор: удар пришёлся со стороны водителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.