Крымчанка незаконно перевезла из Узбекистана средневековые ценности
Женщина перевезла из республики три керамических изделия гончарных мастерских Самарканда времен Средневековья общей стоимостью свыше 800 тысяч рублей.
Женщина перевезла из республики три керамических изделия гончарных мастерских Самарканда времен Средневековья общей стоимостью свыше 800 тысяч рублей.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Жительница Крыма незаконно перевезла из Узбекистана 29 арабских рукописей и 16 керамических изделий, сообщает
В сообщении уточняется, что подозреваемая не получила необходимые разрешения компетентных органов Республики Узбекистан, не задекларировала должным образом содержимое грузового контейнера, в котором находились культурные ценности, и незаконно отправила его на территорию Крыма.
Согласно заключению экспертизы, 3 из 16 керамических изделий представляют
Женщина подозревается в преступлении по статье «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере».