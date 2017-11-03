Крымчанка незаконно перевезла из Узбекистана средневековые ценности

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Жительница Крыма незаконно перевезла из Узбекистана 29 арабских рукописей и 16 керамических изделий, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

В сообщении уточняется, что подозреваемая не получила необходимые разрешения компетентных органов Республики Узбекистан, не задекларировала должным образом содержимое грузового контейнера, в котором находились культурные ценности, и незаконно отправила его на территорию Крыма.

Согласно заключению экспертизы, 3 из 16 керамических изделий представляют историко-культурную ценность и являются продукцией гончарных мастерских Самарканда времен Средневековья. Общая рыночная стоимость указанных трех керамических изделий составляет более 800 тысяч рублей.