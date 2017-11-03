Троих жителей РО приговорили к длительным срокам заключения за нападения на букмекерские конторы
Суд в Ростовской области вынес обвинительный приговор трем участникам преступной группы за совершение нескольких разбойных нападений, сообщает
Суд в Ростовской области вынес обвинительный приговор трем участникам преступной группы за совершение нескольких разбойных нападений, сообщает
Судом установлено, что один из подсудимых в декабре 2015 года создал организованную вооруженную банду в Мясниковском районе Ростовской области для нападения на организации. В ее состав также вошли знакомые организатора банды.
В период с 5 декабря 2015 года по 16 февраля 2016 года участники банды в разных составах с использованием огнестрельного оружия совершили восемь разбойных нападений на организации в Ростовской области и в Краснодарском крае.
В большинстве случаев объектами нападений были букмекерские конторы. В результате подсудимые завладели более 320 тыс. руб. Кроме этого, у одного из подсудимых нашли наркотики. Приговором суда мужчины приговорены к срокам заключения от 8,5 до 11 лет.