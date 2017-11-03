Троих жителей РО приговорили к длительным срокам заключения за нападения на букмекерские конторы

Судом установлено, что один из подсудимых в декабре 2015 года создал организованную вооруженную банду в Мясниковском районе Ростовской области для нападения на организации. В ее состав также вошли знакомые организатора банды.

В период с 5 декабря 2015 года по 16 февраля 2016 года участники банды в разных составах с использованием огнестрельного оружия совершили восемь разбойных нападений на организации в Ростовской области и в Краснодарском крае.