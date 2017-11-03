Директор фирмы в Чусовом украл 8 миллионов
ПЕРМЬ, 3 ноября, ФедералПресс. ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю закончило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора электромонтажной организации. Он обвиняется в мошенничестве.
ПЕРМЬ, 3 ноября, ФедералПресс. ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю закончило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора электромонтажной организации. Он обвиняется в мошенничестве.
При выполнении работ по обустройству учебного заведения в Чусовом закупил более дешевые материалы. Они не соответствовали техзаданию и
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.