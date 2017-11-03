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15:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор фирмы в Чусовом украл 8 миллионов

ПЕРМЬ, 3 ноября, ФедералПресс. ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю закончило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора электромонтажной организации. Он обвиняется в мошенничестве.

При выполнении работ по обустройству учебного заведения в Чусовом закупил более дешевые материалы. Они не соответствовали техзаданию и проектно-сметной документации. Так ему удалось похитить 8 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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