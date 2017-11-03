Житель Омска открыл стрельбу с балкона девятиэтажного дома
Мужчина стрелял из пневматической винтовки. По предварительным данным, никто не пострадал.
Мужчина стрелял из пневматической винтовки. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сегодня около 16:40 на окраине Ленинского округа по адресу улица Светловская, 10 мужчина открыл стрельбу с балкона девятиэтажного дома. Молодой человек высунулся в окно и начал стрелять по машинам, стоящим во дворе, сообщает НГС. Омск со ссылкой на очевидцев.
Предположительно, он стрелял из пневматического ружья. Пострадавших нет. Испуганные жильцы сразу вызвали полицию, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас проводят проверку. В