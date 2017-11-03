Житель Омска открыл стрельбу с балкона девятиэтажного дома

Сегодня около 16:40 на окраине Ленинского округа по адресу улица Светловская, 10 мужчина открыл стрельбу с балкона девятиэтажного дома. Молодой человек высунулся в окно и начал стрелять по машинам, стоящим во дворе, сообщает НГС. Омск со ссылкой на очевидцев.