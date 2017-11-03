Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Украина запустила ракеты в сторону Крыма на учениях - СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
15:54 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омска открыл стрельбу с балкона девятиэтажного дома

Мужчина стрелял из пневматической винтовки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня около 16:40 на окраине Ленинского округа по адресу улица Светловская, 10 мужчина открыл стрельбу с балкона девятиэтажного дома. Молодой человек высунулся в окно и начал стрелять по машинам, стоящим во дворе, сообщает НГС. Омск со ссылкой на очевидцев.

Предположительно, он стрелял из пневматического ружья. Пострадавших нет. Испуганные жильцы сразу вызвали полицию, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас проводят проверку. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили факт происшествия. Дополнительные обстоятельства станут известны позднее.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Глава Сбербанка Меркулов объяснил, почему не пошел в мэры Омска
В предпраздничный вечер Омск замер в 7-балльных пробках
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь