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18:56 (мск), источник: РИА Новости

СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ «Прогресс»

Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено в отношении сотрудников Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

Источник: РИА Новости

«Следственными органами возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2010 года между заводом и коммерческой фирмой был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов РКЦ «Прогресс» на сумму более одного миллиарда рублей. Денежные средства по указанному договору были перечислены компании в полном объеме, однако не все работы, предусмотренные техническим заданием, были выполнены, отмечают в СК. В декабре 2014 года между РКЦ «Прогресс» и фирмой было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу.

Как отметили в ведомстве, с 2010 по 2015 годы сотрудники РКЦ «Прогресс» утвердили технические сметы для проведения работ по реконструкции корпуса, предусмотренные указанным договором, с использованием собственных материалов на сумму более 87 миллионов рублей. Также, полагают следователи, были заключены дополнительные договоры с другими подрядными организациями на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса еще более чем на 132 миллиона рублей. Оплатил работы РКЦ «Прогресс» в полном объеме за счет собственных средств.

По данным следствия, в 2014 году для проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы между РКЦ «Прогресс» и коммерческой компанией заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ на общую сумму более трех миллиардов 284 миллионов рублей. В 2015 году был заключен еще один контракт на общую сумму более одного миллиарда 142 миллионов рублей. Для исполнения контрактов в РКЦ «Прогресс» поставили оборудование, оплата за поставленные станки произведена в полном объеме из средств федерального бюджета, поступивших в рамках федеральной целевой программы.

«В 2015 году сотрудники АО «РКЦ «Прогресс» приняли решение о заключении дополнительных договоров… на поставку дополнительного оснащения к поставляемому оборудованию в рамках госконтрактов на общую сумму 185 миллионов рублей. Денежные средства по дополнительным договорам были оплачены за счет собственных средств АО «РКЦ «Прогресс» в полном объеме, однако дополнительное оснащение не поставлялось, так как входило в комплектацию оборудования и было поставлено в адрес АО «РКЦ «Прогресс» в рамках государственных контрактов», — говорится в релизе.

По информации СК, незаконные действия привели к ущербу для России на общую сумму более 404 миллионов рублей.

РКЦ «Прогресс» — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.

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 СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ 'Прогресс'
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