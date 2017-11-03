В Самаре в аварийном доме на Южном проезде обвалилась крыша
В Советском районе Самары в квартире дома № 116 на Южном проезде обвалилась крыша. Инцидент произошел в жилой комнате. Люди не пострадали только чудом.
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В Советском районе Самары в квартире дома № 116 на Южном проезде обвалилась крыша. Инцидент произошел в жилой комнате. Люди не пострадали только чудом.
По словам жильцов дома, он уже давно признан аварийным, но власти бездействуют. Они опасаются, что скоро крыша обвалится и в остальных комнатах. Жители боятся ночевать в квартирах, но расселять их из аварийного дома администрация района пока не спешит.