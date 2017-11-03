Суд отстранил ректора университета им. Бонч-Бруевича от должности

Источник: Аргументы и факты

3 ноября Невский районный суд Санкт-Петербурга временно отстранил от должности ректора университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Мужчина обвиняется в превышении полномочий Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя о временном отстранении Сергея Бачевского от занимаемой должности сроком до 4 февраля 2018 года», — комментирует пресс-служба.

Помимо прочего, Бачевскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

По версии следствия, Сергей Бачевский совершал незаконные коммерческие операции с недвижимостью, принадлежащей университету, а именно сдавал квадратные метры коммерческим организациям. Эксперты оценили вред, нанесенный вузу и государству, на сумму 1 млн 700 тыс. рублей.