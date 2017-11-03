Суд отстранил ректора университета им. Бонч-Бруевича от должности
Бачевскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Бачевскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
3 ноября Невский районный суд
«Суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя о временном отстранении Сергея Бачевского от занимаемой должности сроком до 4 февраля 2018 года», — комментирует
Помимо прочего, Бачевскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
По версии следствия, Сергей Бачевский совершал незаконные коммерческие операции с недвижимостью, принадлежащей университету, а именно сдавал квадратные метры коммерческим организациям. Эксперты оценили вред, нанесенный вузу и государству, на сумму 1 млн 700 тыс. рублей.
Сам обвиняемый вину не признает.