В Криулянском районе под асфальтовым катком погиб 11-летний мальчик

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, трое детей играли на сельском стадионе, где проводились ремонтные работы. 11-летний мальчик оказался возле катка, а водитель из-за плохой видимости не заметил его, и совершил наезд.

Почувствовав препятствие и, выйдя посмотреть что произошло, работник обнаружил ребенка. К сожалению, на тот момент он уже скончался. На место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники полиции, прокуроры и сотрудники инспекции труда.