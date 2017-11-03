В Криулянском районе под асфальтовым катком погиб 11-летний мальчик
Страшная трагедия произошла сегодня, 3 ноября, в селе Драсличень.
Страшная трагедия произошла сегодня, 3 ноября, в селе Драсличень.
Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, трое детей играли на сельском стадионе, где проводились ремонтные работы. 11-летний мальчик оказался возле катка, а водитель
Почувствовав препятствие и, выйдя посмотреть что произошло, работник обнаружил ребенка. К сожалению, на тот момент он уже скончался. На место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники полиции, прокуроры и сотрудники инспекции труда.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.