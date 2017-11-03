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16:32 (мск), источник: Actualitati.md

В Криулянском районе под асфальтовым катком погиб 11-летний мальчик

Страшная трагедия произошла сегодня, 3 ноября, в селе Драсличень.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, трое детей играли на сельском стадионе, где проводились ремонтные работы. 11-летний мальчик оказался возле катка, а водитель из-за плохой видимости не заметил его, и совершил наезд.

Почувствовав препятствие и, выйдя посмотреть что произошло, работник обнаружил ребенка. К сожалению, на тот момент он уже скончался. На место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники полиции, прокуроры и сотрудники инспекции труда.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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