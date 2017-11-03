Пожар в ГМИИ им. А. Пушкина ликвидирован
Возгорание в здании на ул. Волхонка ликвидировано. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
Возгорание в здании на ул. Волхонка ликвидировано. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 16:00 возгорание на ул. Волхонка, д. 10 ликвидировано», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в отделе личных коллекций ГМИИ им. А. Пушкина произошло частичное обрушение кровли
В администрации учреждения сообщили, что до прибытия пожарных людей эвакуировали из здания. В
Как сообщили агентству в