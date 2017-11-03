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16:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожар в ГМИИ им. А. Пушкина ликвидирован

Возгорание в здании на ул. Волхонка ликвидировано. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Источник: Агентство «Москва»

«В 16:00 возгорание на ул. Волхонка, д. 10 ликвидировано», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее в отделе личных коллекций ГМИИ им. А. Пушкина произошло частичное обрушение кровли из-за пожара. Как рассказал источник Агентства «Москва» в экстренных службах, под кровлей музея горел утеплитель и стекловата. Площадь пожара составила около 40 кв. м. Художественным ценностям угрозы нет, добавил он.

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В администрации учреждения сообщили, что до прибытия пожарных людей эвакуировали из здания. В пресс-службе музея агентству рассказали, что пострадавших в результате пожара нет. Экспонаты музея не пострадали, так как отдел закрыт на реставрацию.

Как сообщили агентству в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы, в связи с пожаром движение на ул. Волхонка полностью перекрыто для движения транспорта.

Загорелся музей личных коллекций ГМИИ имени Пушкина
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16:12 (мск)© Ньюстюб
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