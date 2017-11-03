Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кобзон с женой, Барщевский, Рынска пришли на премьеру "Матильды"
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
17:16 (мск), источник: Tengrinews

Спецоперация КНБ: В Алматы задержаны члены ОПГ

В Астане и Алматы прошла масштабная спецоперация, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности.

Источник: Tengrinews

«26—27 сентября совместными усилиями подразделений кибербезопасности, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и сил специального назначения КНБ РК проведена мас­штабная спецоперация по пресечению деятельности двух организо­ванных преступных групп, члены которых, используя возможно­сти теневого сегмента Интернета Dark net, Deep web, распространяли наркотические средства и психотропные/синтетические ве­щества», — сообщили в ведомстве.

В ходе мониторинга закрытого web-пространства были выявлены отдельные интернет-магазины через которые наркотики приобретались покупателями в онлайн-режиме. После получения оплаты путем денежных пере­водов на QIWI-ко­шельки, администраторы сайтов сообщали наркопокупателям адреса тайниковых закладок с запрещенными веществами.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены преступные связи ранее задержанных членов преступных групп — двое жителей южной столицы, которые аналогичным способом осуществляли распространение наркотических средств и психотропных веществ на территории Алматы и Актобе.

3 ноября 2017 года Комитетом национальной безопасности указанные лица были задержаны в Алматы. Всего в результате проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность 12 наркоторговцев. Продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, в том числе по установлению лиц, использовавших вышеотмеченные сайты для приобретения наркотических веществ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Белый дом экстренно закрыт: возле него задержан подозрительный человек
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
РФ расторгла соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере ТВ
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Кто и почему хочет убрать Ленина с Красной площади?
Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь