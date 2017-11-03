Спецоперация КНБ: В Алматы задержаны члены ОПГ

Источник: Tengrinews

« 26—27 сентября совместными усилиями подразделений кибербезопасности, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и сил специального назначения КНБ РК проведена мас­штабная спецоперация по пресечению деятельности двух организо­ванных преступных групп, члены которых, используя возможно­сти теневого сегмента Интернета Dark net, Deep web, распространяли наркотические средства и психотропные/синтетические ве­щества», — сообщили в ведомстве.

В ходе мониторинга закрытого web-пространства были выявлены отдельные интернет-магазины через которые наркотики приобретались покупателями в онлайн-режиме. После получения оплаты путем денежных пере­водов на QIWI-ко­шельки, администраторы сайтов сообщали наркопокупателям адреса тайниковых закладок с запрещенными веществами.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены преступные связи ранее задержанных членов преступных групп — двое жителей южной столицы, которые аналогичным способом осуществляли распространение наркотических средств и психотропных веществ на территории Алматы и Актобе.