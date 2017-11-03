Спецоперация КНБ: В Алматы задержаны члены ОПГ

«26—27 сентября совместными усилиями подразделений кибербезопасности, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и сил специального назначения КНБ РК проведена масштабная спецоперация по пресечению деятельности двух организованных преступных групп, члены которых, используя возможности теневого сегмента Интернета Dark net, Deep web, распространяли наркотические средства и психотропные/синтетические вещества», — сообщили в ведомстве.
В ходе мониторинга закрытого web-пространства были выявлены отдельные интернет-магазины через которые наркотики приобретались покупателями в онлайн-режиме. После получения оплаты путем денежных переводов на QIWI-кошельки, администраторы сайтов сообщали наркопокупателям адреса тайниковых закладок с запрещенными веществами.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены преступные связи ранее задержанных членов преступных групп — двое жителей южной столицы, которые аналогичным способом осуществляли распространение наркотических средств и психотропных веществ на территории Алматы и Актобе.
3 ноября 2017 года Комитетом национальной безопасности указанные лица были задержаны в Алматы. Всего в результате проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность 12 наркоторговцев. Продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, в том числе по установлению лиц, использовавших вышеотмеченные сайты для приобретения наркотических веществ.