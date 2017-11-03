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17:27 (мск), источник: ЮГА.ру

Против бывшего главы Голубицкого возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

В Темрюкском районе бывший глава Голубицкого сельского поселения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, осенью 2016 года между поселением и местным жителем был заключен договор мены — житель получил в собственность земельный участок взамен изъятого для муниципальных нужд. При этом рыночная стоимость передаваемого участка была завышена, а передаваемого — занижена.

«Заключая договор, бывший глава знал, что указанный гражданин является родственником сотрудницы администрации поселения и что подлежащие обмену земельные участки различны в цене. Впоследствии данный договор судом признан ничтожным», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Факт выявила прокурора края во время проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность). Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, ведется следствие.

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