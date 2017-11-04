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09:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сбежавший от суда за расстрел чеченцев военный 10 лет скрывался в Воронеже

Бывшего военного Евгения Худякова, который сбежал от правосудия, поймали после 10 лет поисков.

Мужчину задержали в Поворино, сообщил сайт RT. Худякова вместе с сослуживцем обвиняли в расстреле жителей Чечни в 2003 году. За что офицеров судили дважды и дважды оправдывали присяжные, накануне третьего, обвинительного, приговора Худяков сбежал. Все эти годы офицер прятался в Воронеже — жил с родителями, подрабатывал на стройке, семьи так и не создал.

Беглеца поймали совершенно случайно в августе 2017 года. Мужчина приехал из Воронежа в Поворино, чтобы заниматься отделкой клуба в селе Рождественское неподалёку. Вместе со знакомым по бригаде Худяков снял комнату отдыха на железнодорожном вокзале. На следующее утро Худяков, как и планировал, отправился в Рождественское на работу. Худяков потерял бдительность и показал свой паспорт сотруднице комнаты отдыха на железнодорожной станции Поворино. Женщина занесла паспортные данные в журнал учёта постояльцев и проверила по базе, где Худяков числился в федеральном розыске. Когда Худяков вернулся с работы переночевать, его задержали силовики.

Воронежец Евгений Худяков попал под суд вместе с сослуживцем за расстрел чеченцев в 2003 году. Лейтенантов обвинили в том, что 15 января 2003 года в Грозном разведгруппа под командованием офицеров остановила «КамАЗ» с тремя строителями. Худяков приказал мирным жителям выйти из машины и расстрелял их. Грузовик военные подожгли и столкнули в обрыв.

Офицеров дважды оправдывал суд присяжных. Но оба вердикта отменяла высшая инстанция. Дело получило серьёзный общественный резонанс. О невиновности военных тогда заявляли депутаты, чиновники, общественные деятели. Несмотря на это, в 2007 году состоялся третий приговор, который был обвинительным. Накануне приговора Евгений Худяков сбежал, ему удавалось скрываться 10 лет. Теперь беглецу предстоит провести в колонии 17 лет. При этом его сослуживец, осужденный на 15 лет, уже освободился условно-досрочно.

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