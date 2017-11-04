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09:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области военный «Урал» насмерть сбил велосипедиста и протаранил три авто

По словам очевидцев, у грузовика отказали тормоза.

Военный «Урал» столкнулся с велосипедистом на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова в Острогожске примерно в 14:30 пятницы, 3 ноября. После столкновения с грузовиком 50-летний мужчина упал с велосипеда и получил травмы, от которых скончался, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» группе пропаганды региональной ГИБДД. По словам очевидцев, у «Урала» отказали тормоза.

После бокового столкновения с велосипедистом грузовик, за рулём которого находился 20-летний парень, врезался в три автомобиля, стоящих на светофоре. Машины Audi 100, Renault Sandero и «Лада Приора» получили механические повреждения. Пассажиры и водители автомобилей не пострадали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП и опрашивают автомобилистов и свидетелей. Силовики назначили судебно-медицинскую и техническую экспертизы.

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