Уральский садист откусил медсестре нос и уши на первом свидании

В Кургане медсестра попала в больницу с откушенным носом и ушами после первого свидания с другом из интернета. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает «Ura.ru».

По данным издания, пострадавшая познакомилась с мужчиной в социальной сети. Через некоторое время тот пригласил ее к себе в гости, в комнату общежития на улице Бажова, а затем пытал четыре часа.

«Домогательств со стороны Анатолия не было, он напал на нее, стал бить и мучить. Здоровенный мужик зубами рвал тело хрупкой беспомощной женщины. Он душил ее руками, но из-за крови руки скользили, потом душил проводом», — рассказали родственники медсестры.

По их словам, постояльцы общежития, привыкшие к буйному соседу, не спешили вмешиваться в происходящее. Только когда кому-то «надоели громкие крики», вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники отправили искусанную жертву в больницу, а садиста — в отделение. Как утверждают близкие потерпевшей, ненадолго: его уже выпустили на свободу до судебного разбирательства. Женщина, пишет издание, живет в страхе, что он ворвется ночью к ней в квартиру, продолжит издевательства и убьет ее.