СК: на ул. Аксакова в Калининграде обнаружили тела двух погибших супругов
У мужчины находилась при себе предсмертная записка.
У мужчины находилась при себе предсмертная записка.
В пятницу в первой половине дня возле одного из домов на ул. Аксакова был обнаружен труп 61-летнего мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В ходе доследственной проверки удалось установить, что погибший являлся жителем одной из квартир дома на ул. Аксакова. При погибшем обнаружена предсмертная записка. Кроме того, в квартире, в которой проживал мужчина, обнаружено тело его 57-летней супруги с повреждениями в области головы.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, назначены