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18:42 (мск), источник: Новый Калининград

СК: на ул. Аксакова в Калининграде обнаружили тела двух погибших супругов

У мужчины находилась при себе предсмертная записка.

В пятницу в первой половине дня возле одного из домов на ул. Аксакова был обнаружен труп 61-летнего мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В ходе доследственной проверки удалось установить, что погибший являлся жителем одной из квартир дома на ул. Аксакова. При погибшем обнаружена предсмертная записка. Кроме того, в квартире, в которой проживал мужчина, обнаружено тело его 57-летней супруги с повреждениями в области головы.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти супругов, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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