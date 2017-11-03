СК: на ул. Аксакова в Калининграде обнаружили тела двух погибших супругов

В пятницу в первой половине дня возле одного из домов на ул. Аксакова был обнаружен труп 61-летнего мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В ходе доследственной проверки удалось установить, что погибший являлся жителем одной из квартир дома на ул. Аксакова. При погибшем обнаружена предсмертная записка. Кроме того, в квартире, в которой проживал мужчина, обнаружено тело его 57-летней супруги с повреждениями в области головы.