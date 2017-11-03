Повредивший несколько машин подозреваемый задержан в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Повредивший несколько машин подозреваемый задержан в Астане, сообщила
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Повредивший несколько машин подозреваемый задержан в Астане, сообщила
«Сотрудниками УВД района “Есиль” при проведении комплекса
Им оказался 28-летний местный житель, который пояснил, что в ту ночь, возвращаясь с гостей в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил припаркованные машины.
По данному факту проводится расследование.