Повредивший несколько машин подозреваемый задержан в Астане

«Сотрудниками УВД района “Есиль” при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, повредивший автомашины граждан в ночь на 29 октября по улице Акмешит», — говорится в сообщении.

Им оказался 28-летний местный житель, который пояснил, что в ту ночь, возвращаясь с гостей в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил припаркованные машины.