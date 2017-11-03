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3 ноября, источник: Kazinform

Повредивший несколько машин подозреваемый задержан в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Повредивший несколько машин подозреваемый задержан в Астане, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«Сотрудниками УВД района “Есиль” при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, повредивший автомашины граждан в ночь на 29 октября по улице Акмешит», — говорится в сообщении.

Им оказался 28-летний местный житель, который пояснил, что в ту ночь, возвращаясь с гостей в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил припаркованные машины.

По данному факту проводится расследование.

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