Суд отправил председателя правления НПЛ «Семейный капитал» в СИЗО на два месяца
В отношении Верховой возбуждено сразу восемь уголовных дел.
В отношении Верховой возбуждено сразу восемь уголовных дел.
Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Верховой, подозреваемой в мошенничестве. Председатель правления некоммерческого потребительского общества «Семейный капитал» арестована на 2 месяца. И пробудет в СИЗО до 31 декабря 2017 года.
В отношении женщины возбуждено сразу восемь уголовных дел.
Как сообщает
Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты из Петербурга озаботились делом «Семейного капитала».