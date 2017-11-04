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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд отправил председателя правления НПЛ «Семейный капитал» в СИЗО на два месяца

В отношении Верховой возбуждено сразу восемь уголовных дел.

Источник: Комсомольская правда

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Верховой, подозреваемой в мошенничестве. Председатель правления некоммерческого потребительского общества «Семейный капитал» арестована на 2 месяца. И пробудет в СИЗО до 31 декабря 2017 года.

В отношении женщины возбуждено сразу восемь уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу, основанием для привлечения Наталии Верховой к уголовной ответственности стало уклонение организации от выплаты кредиторской задолженности пайщикам одноименного кооператива, которые так и не дождались ни процентов от своих вкладов, ни возврата самих вложенных средств. Пока речь идет о 10 миллионах рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты из Петербурга озаботились делом «Семейного капитала».

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