Суд отправил председателя правления НПЛ «Семейный капитал» в СИЗО на два месяца

Источник: Комсомольская правда

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Верховой, подозреваемой в мошенничестве. Председатель правления некоммерческого потребительского общества «Семейный капитал» арестована на 2 месяца. И пробудет в СИЗО до 31 декабря 2017 года.

В отношении женщины возбуждено сразу восемь уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу, основанием для привлечения Наталии Верховой к уголовной ответственности стало уклонение организации от выплаты кредиторской задолженности пайщикам одноименного кооператива, которые так и не дождались ни процентов от своих вкладов, ни возврата самих вложенных средств. Пока речь идет о 10 миллионах рублей.