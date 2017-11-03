Представитель ОБСЕ призывает освободить калининградского издателя Рудникова

Депутат калининградской областной думы и издатель газеты «Новые колеса» Игорь Рудников стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, вместе с ним задержан бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

По версии следствия, Рудников вымогал у главы калининградского СУСК Виктора Леденева 50 тысяч долларов за то, чтобы не публиковать статьи о генерале, сообщили в Центральном районном суде Калининграда, где в настоящее время рассматривает вопрос о мере пресечения Рудникову.

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В среду журналист «Новых колес» Юрий Грозмани сообщал, что правоохранители провели операцию в редакции газеты, более 10 человек в камуфляже «ворвались в помещение редакции», провели обыск. Журналист добавил, что были изъяты все документы и жесткие диски компьютеров, учредителя газеты допрашивали, а после того, как ему стало плохо, Рудникова госпитализировали. Как сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов, редакция калининградской газеты «Новые колеса» продолжила работу после обысков.

По данным офиса представителя ОБСЕ, сообщается, что Рудников был серьезно избит правоохранительными органами во время содержания под стражей и вскоре был госпитализирован со сломанной рукой и мозговой травмой.

«Есть основания полагать, что задержание Игоря Рудникова связано с его журналистской работой. Я призываю российские власти освободить журналиста на период расследования, гарантировать, что его безопасность и основные свободы не будут нарушены, расследовать сообщения о насилии в отношении него и разрешить газете продолжать выполнять свою важную работу без чрезмерного вмешательства», — говорится в обращении Дезира.

Он отметил, что в марте прошлого года Рудников подвергался нападению и получил множественные ножевые ранения. Также на него напали и в 1998 году. Исполнители преступления так и не были найдены.

В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне обеспокоены ситуацией вокруг калининградской газеты «Новые колеса» и ее издателя Игоря Рудникова и берут это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, «в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации».