Красный Крест признал пропажу $5 млн пожертвований на борьбу с Эболой
Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в западной Африке, пропали
Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в западной Африке, пропали
Аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим сотрудникам, а также фальшивые таможенные счета.
Для борьбы с эпидемией была организована масштабная гуманитарная операция, на которую были собраны миллионы долларов.
В то время как Эбола распространялась по Либерии,
Расследование аудиторов Красного Креста выявило, что в Либерии 2,7 млн долларов исчезли в результате поставок по завышенным ценам и выплат фиктивным работникам.
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Представители Красного Креста заявили
Мошенничество с пожертвованными деньгами — ночной кошмар любой благотворительной организации, отмечает корреспондент
Красный Крест — самая известная в мире гуманитарная организация и итоги расследования, по всей видимости, пагубно скажутся на ней.