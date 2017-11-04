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12:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Красный Крест признал пропажу $5 млн пожертвований на борьбу с Эболой

Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в западной Африке, пропали из-за мошенничества или коррупции, признали представители Красного Креста.

Источник: AP 2017

Аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим сотрудникам, а также фальшивые таможенные счета.

Вспышка Эболы в 2014—2016 годах унесла жизни по меньшей мере 10 тысяч человек.

Для борьбы с эпидемией была организована масштабная гуманитарная операция, на которую были собраны миллионы долларов.

В то время как Эбола распространялась по Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, Международная федерация Красного Креста в Женеве распределяла финансовые пожертвования между национальными обществами Красного Креста в этих странах — общая сумма финансирования составила около 100 млн долларов.

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Расследование аудиторов Красного Креста выявило, что в Либерии 2,7 млн долларов исчезли в результате поставок по завышенным ценам и выплат фиктивным работникам.

В Сьерра-Леоне сотрудники гуманитарной организации, по всей видимости, вступили в сговор с работниками местных банков и смогли заполучить более двух миллионов долларов, в то время как в Гвинее, где расследование пока продолжается, около миллиона долларов пропало из-за поддельных таможенных счетов.

Представители Красного Креста заявили Би-би-си, что глубоко сожалеют о потере средств. Организация заявила, что намерена ужесточить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.

Мошенничество с пожертвованными деньгами — ночной кошмар любой благотворительной организации, отмечает корреспондент Би-би-си Имоджен Фоукс.

Красный Крест — самая известная в мире гуманитарная организация и итоги расследования, по всей видимости, пагубно скажутся на ней.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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