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05:07 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в девятиэтажном доме в Пресненском районе

Информация об угрозе взрыва в жилом доме в ЦАО поступила в полицию, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В отдел полиции поступила информация об угрозе взрыва в девятиэтажном многоподъездном жилом доме по адресу: ул. Васильевская, д. 4», — отметил источник.

Он добавил, что на место прибыли оперативные службы, проводится проверка.

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