Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в девятиэтажном доме в Пресненском районе

Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в девятиэтажном доме в Пресненском районе

Информация об угрозе взрыва в жилом доме в ЦАО поступила в полицию, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.