Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в девятиэтажном доме в Пресненском районе
Информация об угрозе взрыва в жилом доме в ЦАО поступила в полицию, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Информация об угрозе взрыва в жилом доме в ЦАО поступила в полицию, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В отдел полиции поступила информация об угрозе взрыва в девятиэтажном многоподъездном жилом доме по адресу: ул. Васильевская, д. 4», — отметил источник.
Он добавил, что на место прибыли оперативные службы, проводится проверка.