Мужчина устроил алкошоу на борту самолета Москва — Владивосток

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, было установлено, что житель Московской области во время полета требовал от борт-проводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.

Позднее в объяснении мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медосвидетельствование подтвердило его слова.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о подобных ситуациях. Так, месяцем ранее на борту рейса сообщением «Петропавловск-Камчатский — Владивосток» мужчина устроил агрессивное шоу-представление. Мужчина не хотел садиться на свое место, бегал по салону и в итоге закрылся туалете. На просьбы бортпроводников покинуть помещение, мужчина не реагировал.