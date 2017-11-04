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09:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина устроил алкошоу на борту самолета Москва — Владивосток

Сообщение о нарушении общественного порядка одним из пассажиров авиарейса «Москва — Владивосток» поступило в дежурную часть аэропорта Владивостока, сообщает «Deita. ru». По прибытии в аэропорт дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, было установлено, что житель Московской области во время полета требовал от борт-проводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.

Позднее в объяснении мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медосвидетельствование подтвердило его слова.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о подобных ситуациях. Так, месяцем ранее на борту рейса сообщением «Петропавловск-Камчатский — Владивосток» мужчина устроил агрессивное шоу-представление. Мужчина не хотел садиться на свое место, бегал по салону и в итоге закрылся туалете. На просьбы бортпроводников покинуть помещение, мужчина не реагировал.

Екатерина Лапкина.

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