Приморские транспортные полицейские задержали морского вора
Находкинские транспортные полицейские задержали приморца, который пытался похитить гребешок с частного рыболовного участка.
Находкинские транспортные полицейские задержали приморца, который пытался похитить гребешок с частного рыболовного участка.
К полицейским обратился предприниматель, который сообщил, что на принадлежащем ему рыболовном участке неизвестный в водолазном костюме пытается похитить биоресурсов.
Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 21-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в попытке хищения биоресурсов с частного рыболовного участка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Житель Приморья, используя водолазное снаряжение, пытался похитить свыше 250 особей морского гребешка. Сумма ущерба, причиненная собственнику, превысила 15 тысяч рублей.
Установлено, что водолазный костюм подозреваемый приобрел заранее, в поле зрения правоохранительных органов прежде не попадал.
По данному факту следственным отделом Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.