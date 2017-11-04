Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке

По словам очевидцев, все произошло на одной из заправок в районе улицы Некрасовская примерно в 4 часа утра. Водитель автомобиля марки Nissan Juke вместе со своими «веселыми» спутниками заехали на АЗС, заправили автомобиль, а после чего владельцу транспорта приглянулся подиум Nissan, на котором обычно стоял автомобиль компании. В этот раз транспортное средство отсутствовало, и автолюбитель решил, что его автомобиль достоен быть на пьедестале одноименной автомобильной компании. неподрасчитав скорость, водитель влетел на подиум и посадил автомобиль на днище: передние колеса ТС свисали с конструкции. Пассажиры авто толкали Nissan Juke в разные стороны, но безрезультатно: автомобиль только издавал скрипучие звуки.