Дело облитой кипящим маслом продавщицы в Мангистау взяли на контроль в прокуратуре
Дело облитой кипящим маслом продавщицы в Мангистау взяли на контроль в прокуратуре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Дело облитой кипящим маслом продавщицы в Мангистау взяли на контроль в прокуратуре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как напоминают в прокуратуре, инцидент произошел 28 октября 2017 года примерно в 06:00 часов в селе Мангистау, Мунайлинского района.
31-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за отказ продажи алкогольных напитков, пнул казан кипящего масла в продавца магазина «Ырыс» 1997 года рождения, от которого девушка получила ожоги лица и тела. Она была госпитализирована в Мангистаускую областную больницу.
Данный факт в тот же день был зарегистрирован в ЕРДР ОВД Мунайлинского района по части 1 статьи 293 УК РК и начато досудебное расследование.
«Ход расследования находится на контроле прокуратуры области, по делу назначен процессуальный прокурор. По истории болезни потерпевшей назначена
Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК и в настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.