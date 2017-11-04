Дело облитой кипящим маслом продавщицы в Мангистау взяли на контроль в прокуратуре

Как напоминают в прокуратуре, инцидент произошел 28 октября 2017 года примерно в 06:00 часов в селе Мангистау, Мунайлинского района.

31-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за отказ продажи алкогольных напитков, пнул казан кипящего масла в продавца магазина «Ырыс» 1997 года рождения, от которого девушка получила ожоги лица и тела. Она была госпитализирована в Мангистаускую областную больницу.

Данный факт в тот же день был зарегистрирован в ЕРДР ОВД Мунайлинского района по части 1 статьи 293 УК РК и начато досудебное расследование.

«Ход расследования находится на контроле прокуратуры области, по делу назначен процессуальный прокурор. По истории болезни потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты не готовы», — сообщили в прокуратуре области.