Водитель «Жигулей» насмерть разбился на трассе в Усольском районе Иркутской области
Сотрудники полиции выясняют причины аварии.
Сотрудники полиции выясняют причины аварии.
48-летний водитель «Жигулей», не справившись с управлением, насмерть разбился на федтрассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочериково в Усольском районе Иркутской области накануне, 3 ноября. Полиция разбирается в обстоятельствах дорожного происшествия. Также в салоне авто находился пассажир, его доставили в больницу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Предварительно установлено, что водитель «Жигулей», следуя в направлении Черемхова, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
«В результате случившегося автовладелец от полученных травм скончался на месте. Пассажир доставлен в медицинское учреждение. Оба мужчины являются жителями Черемховского района», — отметили в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка.