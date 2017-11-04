Водитель «Жигулей» насмерть разбился на трассе в Усольском районе Иркутской области

48-летний водитель «Жигулей», не справившись с управлением, насмерть разбился на федтрассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочериково в Усольском районе Иркутской области накануне, 3 ноября. Полиция разбирается в обстоятельствах дорожного происшествия. Также в салоне авто находился пассажир, его доставили в больницу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Усольский».