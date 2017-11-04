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08:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель «Жигулей» насмерть разбился на трассе в Усольском районе Иркутской области

Сотрудники полиции выясняют причины аварии.

48-летний водитель «Жигулей», не справившись с управлением, насмерть разбился на федтрассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочериково в Усольском районе Иркутской области накануне, 3 ноября. Полиция разбирается в обстоятельствах дорожного происшествия. Также в салоне авто находился пассажир, его доставили в больницу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Усольский».

Предварительно установлено, что водитель «Жигулей», следуя в направлении Черемхова, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

«В результате случившегося автовладелец от полученных травм скончался на месте. Пассажир доставлен в медицинское учреждение. Оба мужчины являются жителями Черемховского района», — отметили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

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