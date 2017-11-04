Ураган в Красноярске снес крыши и повалил деревья

В результате ЧП никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности ночью в районе завода было перекрыто движение. Порывы такого урагана достигали 25 м/c.

Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время шквалистого ветра не стоит без лишней необходимости выходить из зданий для проведения работ на открытом воздухе.