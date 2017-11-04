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17:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

Ураган в Красноярске снес крыши и повалил деревья

В ночь с 3 на 4 ноября в Красноярске шквалистый ветер повредил светофоры, заборы и баннеры, повалил деревья и снес крышу со здания радиозавода.

В результате ЧП никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности ночью в районе завода было перекрыто движение. Порывы такого урагана достигали 25 м/c.

Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время шквалистого ветра не стоит без лишней необходимости выходить из зданий для проведения работ на открытом воздухе.

В случае опасности и для сообщения о необходимости проведения спасательных мероприятий следует звонить в единую службу спасения по телефонам — 101 и 112.

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