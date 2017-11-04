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15:50 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный омич угнал маршрутку

Вчера, 3 ноября на улице Лукашевича сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд Транзит», странно двигавшийся по проезжей части. Мужчина оказался пьяным и без документов на машину.

Источник: УМВД по Омской области

Полицейские выяснили, что 24-летний сотрудник автомойки на 21-й Амурской похитил микроавтобус прямо на работе. Нашелся и 42-летний владелец машины, оценивший ущерб в 700 тысяч рублей.

В это время в полицию обратился 55-летний водитель такси. Он пожаловался, что неизвестный похитил мобильный телефон за три тысячи рублей. Правоохранители выяснили, что угонщик машины и грабитель сотового — один и тот же человек.

Вскоре была восстановлена вся картина преступления. Ночью 2 ноября любитель чужого имущества вызвал такси и поехал к своей знакомой на Левый берег. В машине ему приглянулся телефон водителя, и воришка его незаметно забрал. А уже утром, придя работать на автомойку, украл и маршрутку.

По базе данных полицейские «пробили», что ранее мужчина уже отбывал наказание за кражу, грабеж и угон.

Мужчину поместили в спецприемник и назначили 10 суток административного ареста.

Кроме того возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Угонщику придется отдать деньги на ремонт кузова маршрутки, который повредился во время лихой поездки по городу.

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