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09:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Наркоманы остались без любимого пристанища в Приморье

Полиция пресекла противоправную деятельность жителя Артема, организовавшего притон, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские получили информацию о том, что в квартире по улице Фрунзе действует притон, в котором собираются местные наркоманы. Во время проверки сведения подтвердились.

Полицейские установили, что неработающий 53-летний житель Артема, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, периодически предоставлял свое жилище наркоманам для приготовления и употребления наркотиков.

Отметим, злоумышленник сам является наркоманом. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона героин.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Екатерина Лапкина.

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