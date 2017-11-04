Наркоманы остались без любимого пристанища в Приморье
Полиция пресекла противоправную деятельность жителя Артема, организовавшего притон, об этом «Deita. ru» сообщили в
Полиция пресекла противоправную деятельность жителя Артема, организовавшего притон, об этом «Deita. ru» сообщили в
Полицейские получили информацию о том, что в квартире по улице Фрунзе действует притон, в котором собираются местные наркоманы. Во время проверки сведения подтвердились.
Полицейские установили, что неработающий 53-летний житель Артема, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, периодически предоставлял свое жилище наркоманам для приготовления и употребления наркотиков.
Отметим, злоумышленник сам является наркоманом. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона героин.
На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.
Екатерина Лапкина.