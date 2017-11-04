Наркоманы остались без любимого пристанища в Приморье

Полицейские получили информацию о том, что в квартире по улице Фрунзе действует притон, в котором собираются местные наркоманы. Во время проверки сведения подтвердились.

Полицейские установили, что неработающий 53-летний житель Артема, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, периодически предоставлял свое жилище наркоманам для приготовления и употребления наркотиков.

Отметим, злоумышленник сам является наркоманом. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона героин.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.