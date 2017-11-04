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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке грузовик столкнулся с пятью иномарками

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя — РИА Новости. Грузовик, который буксировали во Владивостоке, из-за обрыва троса столкнулся с пятью иномарками, его водитель скрылся, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

«Установлено, что в районе дома № 25 на улице Космонавтов в ходе буксировки экскаватором Doosan автомобиля Hino произошел разрыв буксировочного троса. В результате грузовик совершил столкновение с пятью автомобилями: Subaru Impreza, Toyota Hiace, Honda Fit, Subaru Legacy, Toyota WISH, повредил мусорные баки и леерное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель грузовика Hino с места ДТП скрылся.

За нарушение правил буксировки водитель экскаватора привлечен к административной ответственности.

Полиция проводит проверку и ищет водителя.

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