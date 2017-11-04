Во Владивостоке грузовик столкнулся с пятью иномарками

«Установлено, что в районе дома № 25 на улице Космонавтов в ходе буксировки экскаватором Doosan автомобиля Hino произошел разрыв буксировочного троса. В результате грузовик совершил столкновение с пятью автомобилями: Subaru Impreza, Toyota Hiace, Honda Fit, Subaru Legacy, Toyota WISH, повредил мусорные баки и леерное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении.