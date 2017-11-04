В коллективном саду под Екатеринбургом сгорели три дома

Сообщение о возгорании построек в СНТ «Хрустальный», расположенном на 18 -м км. Московского тракта, поступило на пульт диспетчера службы пожаротушения в 20:57.



Горели три частных дома и прилегающие к ним постройки. Быстрому распространению пожара способствовала плотная застройка. Кроме того, тушение осложняло то, что поблизости не было источников противопожарного водоснабжения. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральную линию протяжённостью 2 километра.