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11:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В коллективном саду под Екатеринбургом сгорели три дома

Крупный пожар произошел в пятницу вечером под Екатеринбургом в поселке на Московском тракте. Как сообщили Накануне.RU в спасательной службе «Сова», в СНТ «Хрустальный» сгорели три частных дома.

Сообщение о возгорании построек в СНТ «Хрустальный», расположенном на 18 -м км. Московского тракта, поступило на пульт диспетчера службы пожаротушения в 20:57.

Горели три частных дома и прилегающие к ним постройки. Быстрому распространению пожара способствовала плотная застройка. Кроме того, тушение осложняло то, что поблизости не было источников противопожарного водоснабжения. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральную линию протяжённостью 2 километра.

В итоге пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространение пожара. Пожар локализован на площади 600 кв.м, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области. По предварительной информации пострадавших нет.

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