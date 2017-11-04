Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Запад впечатлен самым мощным оружием России – СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
В Киеве назвали «невиданным» запрет Польши на въезд радикалов
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:45 (мск), источник: БЕЛТА

В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и фура

Авария произошла сегодня в 5.37 на 142-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины.

Источник: БЕЛТА

4 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и фура, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня в 5.37 на 142-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины. Водитель автомобиля «Ивеко» 1991 года рождения, двигаясь со стороны Витебска по направлению к Орше, на закруглении автодороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Анджелина Джоли готовится к свадьбе
Актер из сериала Вероника Марс покончил жизнь самоубийством
Россия отмечает День народного единства
Сергей Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»
РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
ЦРУ опровергло связь убийцы Кеннеди с американскими спецслужбами
Из сериала «Карточный домик» могут убрать персонажа Спейси
Герои или глупцы: как японцы относятся к летчикам-камикадзе?
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь