В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и фура

Авария произошла сегодня в 5.37 на 142-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины. Водитель автомобиля «Ивеко» 1991 года рождения, двигаясь со стороны Витебска по направлению к Орше, на закруглении автодороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.