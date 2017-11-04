В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и фура
Авария произошла сегодня в 5.37 на 142-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины.
Авария произошла сегодня в 5.37 на 142-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины.
4 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и фура, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла сегодня в 5.37 на 142-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины. Водитель автомобиля «Ивеко» 1991 года рождения, двигаясь со стороны Витебска по направлению к Орше, на закруглении автодороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF.