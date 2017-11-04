Сотрудница банка спасла пенсионерку из Усть-Кута от мошенников

В Усть-Куте внимательная сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников, к которым та обратилась за кредитом. Об этом случае рассказали в областном ГУ МВД.

По словам потерпевшей, она нашла в интернете объявление о выдачах денежных займов. 60-летняя женщина хотела взять в долг 150 тысяч рублей. По указанному в объявлении телефону ей сообщили, что для одобрения кредита нужно заплатить 2800 рублей за рассмотрение заявки. Пенсионерка внесла эту сумму на указанный банковский счет через терминал.

На следующий день с ней связался человек, который представился курьером и сообщил, что привезет деньги ей лично, но за транспортные услуги она должна будет заплатить 8000 рублей. Женщина снова пошла в банк, но его сотрудница заподозрила, что клиентку пытаются обмануть мошенники.