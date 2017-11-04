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16:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В поселке Пермского района пожар унес жизни двух детей и двух взрослых

В результате ночного пожара в поселке Юго-Камский (Пермский район) погибла семья из четырех человек, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Пермскому краю. Причины возгорания неизвестны.

Источник: РИА "Новости"

По данным спасателей, сигнал о возгорании на улице Чернышевского в Юго-Камском поступил диспетчеру противопожарной службы в 01:46 4 ноября. Как выяснилось, горел дом площадью в 56 квадратных метров, проверить, есть ли внутри люди, огнеборцы сходу не смогли.

«На месте работали три звена газодымозащитной службы, — сообщает пресс-центр краевого ГУ МЧС. — Для бесперебойной подачи воды были проложены две магистральные линии от пожарного гидранта. В ходе тушения были обнаружены тела четырех человек».

Из горящего здания вынесли трупы сорокалетних мужчины и женщины, 11-летней девочки и семилетнего мальчика. Возгорание было ликвидировано уже в четвертом часу ночи. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю, начата проверка. Причины происшествия пока неизвестны.

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