В поселке Пермского района пожар унес жизни двух детей и двух взрослых
В результате ночного пожара в поселке
В результате ночного пожара в поселке
По данным спасателей, сигнал о возгорании на улице Чернышевского в
«На месте работали три звена газодымозащитной службы, — сообщает
Из горящего здания вынесли трупы сорокалетних мужчины и женщины, 11-летней девочки и семилетнего мальчика. Возгорание было ликвидировано уже в четвертом часу ночи. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю, начата проверка. Причины происшествия пока неизвестны.