В поселке Пермского района пожар унес жизни двух детей и двух взрослых

Источник: РИА "Новости"

По данным спасателей, сигнал о возгорании на улице Чернышевского в Юго-Камском поступил диспетчеру противопожарной службы в 01:46 4 ноября. Как выяснилось, горел дом площадью в 56 квадратных метров, проверить, есть ли внутри люди, огнеборцы сходу не смогли.

«На месте работали три звена газодымозащитной службы, — сообщает пресс-центр краевого ГУ МЧС. — Для бесперебойной подачи воды были проложены две магистральные линии от пожарного гидранта. В ходе тушения были обнаружены тела четырех человек».