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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

Завершено расследование уголовного дела об убийстве таксиста в Брестском районе

Убийство с особой жестокостью, чтобы завладеть автомобилем, совершили двое неработающих жителей Лиды 1992 и 1993 годов рождения, а также 31-летний житель агрогородка Чернавчицы Брестского района.

Источник: БЕЛТА

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела об убийстве 35-летнего жителя Бреста, работавшего таксистом, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Брестской области.

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 20 апреля в мелиоративном канале вблизи деревни Дружба. Следствием установлено, что убийство с особой жестокостью, чтобы завладеть автомобилем, совершили двое неработающих жителей Лиды 1992 и 1993 годов рождения, а также 31-летний житель агрогородка Чернавчицы Брестского района. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые сожгли все опознавательные знаки такси, паспорт и водительское удостоверение убитого.

Сотрудникам органов внутренних дел и управления Следственного комитета по Брестской области удалось установить лиц, причастных к совершению преступлений, и добыть необходимые доказательства. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведен следственный эксперимент, а также назначено и проведено более 20 экспертиз, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Действия обвиняемых следствием квалифицированы по п.п.6, 12, 15 ч.2 ст. 139 (убийство), ч.3 ст. 207 (разбой), ст. 378 (хищение личных документов) УК. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены для рассмотрения в суд.

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