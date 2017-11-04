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16:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске иномарка протаранила спешащую на вызов «скорую»

В Новосибирске иномарка протаранила спешащую на вызов «Скорую», рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Столкновение случилось днем 4 ноября на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев. «Toyota Camry» двигалась по Панфиловцев со стороны улицы Добролюбова и выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент карета «Скорой помощи» проезжала перекресток на запрещающий сигнал, «Скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной — врачи спешили на вызов.

Автомобили столкнулись на перекрестке. В «Камри» сработали подушки безопасности. Водитель седана отказался признавать вину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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