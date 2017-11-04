В Новосибирске иномарка протаранила спешащую на вызов «скорую»
В Новосибирске иномарка протаранила спешащую на вызов «Скорую», рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске иномарка протаранила спешащую на вызов «Скорую», рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Столкновение случилось днем 4 ноября на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев. «Toyota Camry» двигалась по Панфиловцев со стороны улицы Добролюбова и выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент карета «Скорой помощи» проезжала перекресток на запрещающий сигнал, «Скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной — врачи спешили на вызов.
Автомобили столкнулись на перекрестке. В «Камри» сработали подушки безопасности. Водитель седана отказался признавать вину.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.