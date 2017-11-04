Жители Татарстана погибли в ДТП под Самарой

На 1160 километре федеральной трассы М5 «Урал 24-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» с номерами из Татарстана потерял управление, и машина съехала в кювет, где врезалась в стелу Исаклинского района Самарской области. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».