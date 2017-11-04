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11:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жители Татарстана погибли в ДТП под Самарой

Автоавария произошла из-за плохих погодных условий.

На 1160 километре федеральной трассы М5 «Урал 24-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» с номерами из Татарстана потерял управление, и машина съехала в кювет, где врезалась в стелу Исаклинского района Самарской области. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

В ДТП погибли два жителя Татарстана: водитель и его 53-летний пассажир. Их тела спасатели вырезали из искореженного автомобиля при помощи специального инструмента. Автоавария произошла из-за плохих погодных условий.

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