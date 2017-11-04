В Красноярском крае более 73 тыс. человек остались без света из-за урагана

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В Красноярском крае из-за непогоды более 73 тыс. человек остались без света. Отключения электричества зафиксированы в 120 населенных пунктах и на 311 социально значимых объектов, сообщает Минэнерго России.

Ночью без света оставались 85,4 тыс. человек. В зоне ответственности «Красноярскэнерго» были зафиксированы нарушения энергоснабжения в Ермаковском, Шарыповском, Назаровском, Большеулуйском, Емельяновском, Березовском, Рыбинском, и Сухобузимском районах. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются.