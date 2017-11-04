В Красноярском крае более 73 тыс. человек остались без света из-за урагана
Энергетики работают оптимальными темпами, чтобы вернуть в дома электроэнергию.
Энергетики работают оптимальными темпами, чтобы вернуть в дома электроэнергию.
В Красноярском крае
Ночью без света оставались 85,4 тыс. человек. В зоне ответственности «Красноярскэнерго» были зафиксированы нарушения энергоснабжения в Ермаковском, Шарыповском, Назаровском, Большеулуйском, Емельяновском, Березовском, Рыбинском, и Сухобузимском районах.
Напомним, что ураганный ветер прошелся по Красноярскому краю в ночь с 3 на 4 ноября. С раннего утра на улицах краевого центра работают коммунальщики и дорожные службы, убирая последствия стихии.