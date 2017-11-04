РБК сообщил об обысках по делу «Артподготовки»

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Следственные мероприятия проводят сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом МВД при поддержке сотрудников ФСБ. «Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — сказал собеседник издания в департаменте «Э».

По его словам, у задержанных изъяли электронные носители, информация с которых пополнила доказательную базу, а также экстремистская литература и одежда с националистической символикой.