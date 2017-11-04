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11:23 (мск), источник: Ведомости

РБК сообщил об обысках по делу «Артподготовки»

С раннего утра 4 ноября в Москве и Московской области проводятся более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения «Артподготовка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Следственные мероприятия проводят сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом МВД при поддержке сотрудников ФСБ. «Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — сказал собеседник издания в департаменте «Э».

По его словам, у задержанных изъяли электронные носители, информация с которых пополнила доказательную базу, а также экстремистская литература и одежда с националистической символикой.

В пятницу ФСБ сообщила, что участники движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка» планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. Все предполагаемые участники ячейки задержаны. Против них может быть возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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