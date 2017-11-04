В пункте приёма металлолома в Калининграде нашли ящик с гранатами

В пункте приёма металлолома на улице Транспортной нашли ящик с боеприпасами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место происшествия выехали полицейские и взрывотехники ОМОН. Специалисты обследовали находку и идентифицировали 17 снарядов от гранатомёта и две противотанковые гранаты.

В ходе обследования в двух ручных гранатах были обнаружены взрывчатые вещества. По счастливой случайности боеприпасы не сработали, и никто не пострадал. Стражи правопорядка оцепили территорию и вывезли их для последующей утилизации, — сказали в ведомстве.