В пункте приёма металлолома в Калининграде нашли ящик с гранатами
Боеприпасы вывезли для утилизации.
Боеприпасы вывезли для утилизации.
В пункте приёма металлолома на улице Транспортной нашли ящик с боеприпасами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На место происшествия выехали полицейские и взрывотехники ОМОН. Специалисты обследовали находку и идентифицировали 17 снарядов от гранатомёта и две противотанковые гранаты.
В ходе обследования в двух ручных гранатах были обнаружены взрывчатые вещества. По счастливой случайности боеприпасы не сработали, и никто не пострадал. Стражи правопорядка оцепили территорию и вывезли их для последующей утилизации, — сказали в ведомстве.
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