В Воронежской области попался сбивший пешехода водитель Иж
ДТП произошло в Новохоперском районе.
ДТП произошло в Новохоперском районе.
Полицейские нашли водителя, который сбил 58-летнего жителя поселка Новохоперский и уехал с места ДТП, сообщила
Авария произошла на улице Привокзальной в поселке Новохоперский месяц назад, 4 октября. По версии полицейских, 28-летний автомобилист был за рулем ИЖ-27175−40 без регистрационного знака.
Силовики возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Мужчина дал подписку о невыезде. Сельчанину грозит до 2 лет лишения свободы.