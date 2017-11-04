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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области попался сбивший пешехода водитель Иж

ДТП произошло в Новохоперском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Полицейские нашли водителя, который сбил 58-летнего жителя поселка Новохоперский и уехал с места ДТП, сообщила пресс-служба регуправления МВД в субботу, 4 ноября. Пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла на улице Привокзальной в поселке Новохоперский месяц назад, 4 октября. По версии полицейских, 28-летний автомобилист был за рулем ИЖ-27175−40 без регистрационного знака.

Силовики возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Мужчина дал подписку о невыезде. Сельчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

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