В Воронежской области попался сбивший пешехода водитель Иж

Источник: РИА "Воронеж"

Полицейские нашли водителя, который сбил 58-летнего жителя поселка Новохоперский и уехал с места ДТП, сообщила пресс-служба регуправления МВД в субботу, 4 ноября. Пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла на улице Привокзальной в поселке Новохоперский месяц назад, 4 октября. По версии полицейских, 28-летний автомобилист был за рулем ИЖ-27175−40 без регистрационного знака.