Легковушка сбила лося под Ивье — пассажир погиб
Более двух недель врачи боролись за жизнь пострадавшего в ДТП пассажира, накануне мужчина скончался.
Более двух недель врачи боролись за жизнь пострадавшего в ДТП пассажира, накануне мужчина скончался.
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Пассажир стал жертвой столкновения легкового автомобиля с лосем в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.
«В результате
Лось, по словам собеседника агентства, погиб на месте аварии.
Шершеневич добавил, что для установления всех обстоятельств происшествия были допрошены свидетели, проведен ряд экспертиз, в том числе
Он обратил внимание, что на момент совершения аварии водитель был трезв.
«Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь)», — продолжил Шершеневич.