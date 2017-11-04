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16:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске трое братьев врезались в столб на «Хонде»

Молодые люди пострадали. Младшего доставили в больницу.

Источник: ГИБДД по Омской области

3 ноября примерно в половине десятого вечера, 24-летний молодой мужчина за рулем «Хонды Цивик» ехал по улице Суворова, в Кировском округе. В районе дома № 8 он не справился с управлением. В итоге машина врезалась в фонарный столб.

На момент столкновения в салоне иномарки находились два брата водителя, 17-летний и 19-летний юноши.

Все трое пострадали, но водитель и старший брат отпущены домой. А младшего пришлось доставить в больницу. При этом все трое во время аварии были трезвыми.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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