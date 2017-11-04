Африканская чума начала распространяться по территории Молдовы
После села Паланка, Штефанводского района вирус африканской чумы распространился и на село Тудора, сообщает Actualitati.md.
После села Паланка, Штефанводского района вирус африканской чумы распространился и на село Тудора, сообщает Actualitati.md.
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Очередная зафиксирована несколько дней назад в приграничном с Украиной селом Паланка. Как стало известно, под карантин попало и село Тудора, где также располагается международный автомобильный пункт пропуска с Украиной.
Таможенная и Налоговые службы, Пограничная полиция, Генинспекторат полиции, министерство минэкономики, — все вовлечены в осуществление мер для того, чтобы не допустить распространения заболевания в другие регионы страны, — заявил глава Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Георге Габерь.
НАПБ постановило, что следует принять меры не только в селах Паланка и Тудора, но и на всем участке границы Молдовы с Украиной, откуда пришло это заболевание.