Африканская чума начала распространяться по территории Молдовы

Источник: Actualitati.md

Зона санитарно-ветеринарного контроля была распространена и на село Тудора. Чуть большечем за год в республике зарегистрированы уже несколько вспышек.

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Очередная зафиксирована несколько дней назад в приграничном с Украиной селом Паланка. Как стало известно, под карантин попало и село Тудора, где также располагается международный автомобильный пункт пропуска с Украиной.

Таможенная и Налоговые службы, Пограничная полиция, Генинспекторат полиции, министерство минэкономики, — все вовлечены в осуществление мер для того, чтобы не допустить распространения заболевания в другие регионы страны, — заявил глава Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Георге Габерь.