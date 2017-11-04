Центр управления парковками Петербурга обыскала ФСБ

Источник: Комсомольская правда

Под конец рабочей недели, 3 ноября, в Городской центр управления парковками Петербурга нагрянула ФСБ. Люди в камуфляже явились на Дегтярный, в «Невскую ратушу». И оставались там до позднего вечера.

— Это плановая проверка, — прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью Городского центра управления парковками Петербурга Дарья Фазлетдинова.

Как долго длилась проверка, чего она касалась и как часто такие плановые проверки проходят, в Центре управления парковками пока не сообщают. Стражи безопасности вместе с документацией учреждения покинули «Невскую ратушу» ближе к ночи.