Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
"Двойная радость": СМИ сообщили пол третьего ребенка Миддлтон
Кадры: Су-30СМ принудительно посадили самолет
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
19:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр управления парковками Петербурга обыскала ФСБ

В ведомстве говорят, что это всего лишь плановая проверка.

Источник: Комсомольская правда

Под конец рабочей недели, 3 ноября, в Городской центр управления парковками Петербурга нагрянула ФСБ. Люди в камуфляже явились на Дегтярный, в «Невскую ратушу». И оставались там до позднего вечера.

— Это плановая проверка, — прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью Городского центра управления парковками Петербурга Дарья Фазлетдинова.

Как долго длилась проверка, чего она касалась и как часто такие плановые проверки проходят, в Центре управления парковками пока не сообщают. Стражи безопасности вместе с документацией учреждения покинули «Невскую ратушу» ближе к ночи.

В зоне ответственности Центра управления парковками, в прошлом Городского центра автостоянок и гаражей, — 13 городских автостоянок, 14 перехватывающих парковок и пилотная зона платной парковки в центре города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Путин заявил о неприятии россиянами давления извне
Минобороны сообщило об авиационном ударе по позициям ИГ
ФАС анонсировала дату возобновления продажи билетов в плацкарт
В Китае спустили крупнейшее в Азии судно для создания островов
Российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Китае
В разбившемся Ми-8 обнаружили неиспользованные жилеты
Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Спорт
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап "Гран-при", взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь